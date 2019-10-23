Форвард «Магнитки» извинился перед Ткачевым за нанесенную травму

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин принес свои извинения за травму, нанесенную коллеге из «Ак Барса» Владимиру Ткачеву, которого унесли со льда на носилках. Об этом сообщает пресс-служба «Магнитки».

«Силовая борьба, конечно, хорошо, но неудачно там получилось – Ткачев травму получил. Даже не знаю, что сказать. Пойду извинюсь сейчас, если увижу его, все ли с ним нормально, как дела? Конечно, я не хотел так играть – вышел на смену, хотел перехватить шайбу, мы не видели друг друга и столкнулись. Надеюсь, что все будет хорошо», – подчеркнул игрок.

Оценивая матч, выигранный уральцами по буллитам (1:0), Коробкин вслед за наставниками обоих команд, Дмитрием Квартальновым и Ильей Воробьевым, отметил уверенные действия вратарей.

«Тяжелая игра, конечно. Игра вратарей сегодня была сильная, оба вратаря отстояли на ноль, буллиты все решили», – констатировал он и добавил, что магнитогорцам нужно улучшать игру, чтобы не доводить до буллитов, а завершать матч в основное время.

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