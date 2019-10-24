ФНС обяжет использующие самозанятых компании доплачивать налоги

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). С нового, 2020 года Федеральная налоговая служба будет обязывать компании, использующие самозанятых граждан вместо штатных работников, платить за них страховые взносы и подоходный налог. Об этом в Государственной Думе рассказал первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Глава Минфина России подчеркнул, что ФНС наблюдает за всеми предприятиями, которые пытаются заменить труд штатных сотрудников трудом самозанятых. Но в текущем году было решено не проводить специальные проверки таких компаний и не вводить для них дополнительные меры ответственности, добавил он.

«А со следующего года это ограничение снимается. <…> налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», – объяснил Силуанов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с нового года эксперимент с самозанятыми распространят еще на 13 регионов. Сейчас зарегистрироваться в качестве самозанятых могут жители Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана.

На данный момент в Татарстане насчитывается около 300 тыс. потенциальных самозанятых. 37 тыс. жителей республики уже зарегистрировались в этом качестве. Всего по стране самозанятыми стали 240 тыс. человек.

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