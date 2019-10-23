С нового года эксперимент с самозанятыми распространят еще на 13 регионов

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). С начала нового, 2020 года эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых граждан предполагается распространить на 13 новых регионов. Об этом рассказал на «Первом канале» в передаче «Право на справедливость» первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

При этом глава Минфина России уточнил, что речь идет о «регионах, которые высокообеспеченные, регионах-донорах».

Впрочем, уже со второго полугодия 2020-го налоговый режим для самозанятых должен начать применяться во всех субъектах Федерации, заметил Силуанов.

По словам министра, необходимости в специальном списке разрешенных для самозанятых профессий нет, но налоговики должны иметь возможность видеть «хитрых предпринимателей, которые пользовались бы этим режимом для оптимизации налогообложения».

Сейчас зарегистрироваться в качестве самозанятых могут жители Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в республике насчитывается около 300 тыс. потенциальных самозанятых. 37 тыс. татарстанцев уже зарегистрировались в этом качестве.

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