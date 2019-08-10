Минэкономики РТ: В республике 300 тыс. потенциальных самозанятых

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Министерстве экономики Республики Татарстан назвали потенциальное число самозанятых в регионе. Об этом на брифинге в Кабмине рассказал первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустем Сибгатуллин.

«В республике Татарстан около 300 тыс. людей заняты „серым“ бизнесом, в принципе — это основное поле для пополнения официально зарегистрированных самозанятых. Мы видим тенденцию, как регистрируются люди — в месяц примерно 1 тыс. человек, а в последние месяцы регистрируется по 5-6 тыс. человек», — отметил Сибгатуллин.

Он добавил, что на данный момент в республике уже зарегистрировано около 37 тыс. участников нового налогового режима на профессиональный доход.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане до конца года в качестве самозанятых планируется зарегистрировать не менее 60 тыс. человек.

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