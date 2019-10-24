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Татар-информ

24 октября 2019, 07:12

Экономика и финансыОбщество

В шести моногородах Татарстана незначительно выросло число безработных

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Экономика и финансыОбщество

В шести моногородах Татарстана незначительно выросло число безработных

Количество оставшихся без работы граждан уменьшилось только в Чистополе.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Согласно данным на 23 октября, в шести моногородах Татарстана незначительно увеличилось число официально зарегистрированных безработных, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В частности, в Набережных Челнах количество безработных местных жителей достигло 1135 – это на 36 человек больше, чем неделей ранее.

Кроме того, увеличение численности безработных зафиксировано в Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Нижнекамске и Камских Полянах – с 375, 531, 56, 833 и 300 до 381, 539, 59, 839 и 302 соответственно.

При этом в Чистополе количество стоящих на учете в центре занятости снизилось с 239 до 232 человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уровень безработицы в Татарстане остается практически неизменным

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