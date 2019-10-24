Минтруд РТ: Уровень безработицы в Татарстане остается практически неизменным

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане остается практически неизменным. Это следует из сообщения пресс-службы Минтруда РТ.

На 23 октября по республике в качестве оставшихся без работы числились 10 тыс. 687 человек – на 49 больше, чем за неделю до этого. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,53% от общей численности рабочей силы, увеличившись на 0,01%.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения республики, равна 46 тыс. 958 вакансиям. За отчетную неделю работодатели предложили 3192 вакантных рабочих места», – пояснили в министерстве.

За минувшую неделю безработными признаны 649 татарстанцев. Из них ранее официально работали 595 человек. 58 жителей республики оказались без работы из-за ликвидации их организаций либо сокращения численности или штата работников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минтруд РТ назвал сферы с наибольшими рисками потерять работу.

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