В четырех моногородах Татарстана стало меньше зарегистрированных безработных

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Согласно данным на 16 октября, в четырех моногородах Татарстана уменьшилось число официально зарегистрированных безработных, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В частности, в Набережных Челнах безработных местных жителей стало 1099 – на десять человек меньше, чем неделей ранее. Кроме того, уменьшение численности безработных зафиксировано в Елабуге, Камских Полянах и Чистополе – с 403, 313 и 258 до 375, 300 и 239 соответственно.

«В Зеленодольске и Менделеевске за неделю ситуация не изменилась. На учете в центрах занятости населения там состоят 531 и 56 безработных соответственно», – отметили в ведомстве.

При этом в Нижнекамске количество стоящих на учете в центре занятости выросло с 827 до 833 человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за неделю число безработных граждан незначительно сократилось.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.