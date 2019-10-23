Правительство России поддержало возвращение пива на стадионы

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Правительство России поддержало внесенный в Государственную Думу законопроект, разрешающий продавать пиво на стадионах во время футбольных матчах. Об этом со ссылкой на официальный отзыв, подписанный вице-премьером РФ Константином Чуйченко, сообщает РБК-Спорт.

В отзыве сказано, что прошедший в России чемпионат мира по футболу подтвердил: при необходимом уровне организации, включающем увеличение числа контролеров и камер слежения, продажа пива на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».

В июле этого года депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев внесли законопроект с предложением разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время футбольных матчей. Документ должен пройти первое чтение в нижней палате парламента уже в ноябре.

При этом парламентарии предложили обязать организаторов спортивных событий направлять вырученные от реализации пива средства на финансирование профессионального, детского и юношеского спорта. Правительство одобрило идею, но посоветовало уточнить механизмы расходования средств и установить ответственность за нецелевую их трату.

Запрет на продажу, рекламу и употребление пива на стадионах существует с 2005 года. В 2018 году разрешить продавать пиво в ходе футбольных матчей Президента России Владимира Путина попросил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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