Минниханов попросил Путина разрешить продажу пива на стадионах

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Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что надо пересмотреть запрет на продажу пива на футбольных стадионах России. Об этом он сказал российскому лидеру Владимиру Путину на заседании в Калининграде.
«Хотел бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата. Это продажа пива. Мы продали пива на 89 млн рублей, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть. Во-первых, все-таки мужчины любят пиво», — сказал Минниханов.
«Не все, в Татарстане, может, больше любят?» — с улыбкой спросил глава российского государства.
«Мне стыдно, мусульманину, говорить, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях — православных», — ответил Президент Татарстана.
«Какой вы молодец!» — шутя похвалил Путин.
Напомним, что продажа пива была разрешена на стадионах и в фан-зонах ЧМ-2018. При этом после мундиаля на российских стадионах вновь хотят запретить продажу этого спиртосодержащего напитка.
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