Минниханов попросил Путина разрешить продажу пива на стадионах

Президент Татарстана отметил, что во время ЧМ-2018 реализовано пива на 89 млн рублей, при этом «никаких проблем не было».

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что надо пересмотреть запрет на продажу пива на футбольных стадионах России. Об этом он сказал российскому лидеру Владимиру Путину на заседании в Калининграде.

«Хотел бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата. Это продажа пива. Мы продали пива на 89 млн рублей, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть. Во-первых, все-таки мужчины любят пиво», — сказал Минниханов.

«Не все, в Татарстане, может, больше любят?» — с улыбкой спросил глава российского государства.

«Мне стыдно, мусульманину, говорить, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях — православных», — ответил Президент Татарстана.

«Какой вы молодец!» — шутя похвалил Путин.

Напомним, что продажа пива была разрешена на стадионах и в фан-зонах ЧМ-2018. При этом после мундиаля на российских стадионах вновь хотят запретить продажу этого спиртосодержащего напитка.