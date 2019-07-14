МЧС Татарстана рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок в туман

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня вечером и завтра в Татарстане возможно ухудшение видимости, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

После десяти часов вечера сегодня и до шести часов вечера 24 октября в республике местами ожидается туман.

МЧС Татарстана напоминает, что туман представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Автомобилистам желательно воздержаться от дальних поездок. Необходимо уделить особое внимание техническому состоянию транспорта. При движении выбирать безопасную скорость, избегая резких маневров, торможений и перестроений.

Пешеходам стоит носить одежду со светоотражающими элементами, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.

Любителям активного отдыха необходимо иметь при себе исправные и заряженные средства связи и приборы навигации.

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