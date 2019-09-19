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Татар-информ

23 октября 2019, 20:45

Спорт

Квартальнов о поражении «Ак Барса» в Магнитогорске: Большая похвала обоим вратарям

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Спорт

Квартальнов о поражении «Ак Барса» в Магнитогорске: Большая похвала обоим вратарям

Фото: архив/Михаил Захаров

Казанцы проиграли «Металлургу» по буллитам.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение по буллитам (0:1) от «Металлурга», посчитав, что его команде на буллитах не повезло. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Я думаю, это хорошая живая игра, сегодня большая похвала вратарям обеих команд: Билялов и Кошечкин сыграли хорошо, держали нить в игре команд. По буллитам нам не повезло», — сказал Квартальнов.

Говоря от травме Владимира Ткачева, эвакуированного со льда на носилках, Квартальнов пояснил, что тот пришел в себя: «Известно то, что он пришел в себя, больше ничего. Идет медобследование».

Также тренер не стал подробно комментировать выбор вратаря: «У нас свой план, да, сегодня играл Тимур Билялов».

 

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