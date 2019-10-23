Наставник «Магнитки» о победе над «Ак Барсом»: «Здорово сыграли вратари»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (1:0 Б), отметив отличную игру вратарей. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорской команды.

«Прежде всего, Вове Ткачеву – здоровья. Да, хорошая игра, жестко все было, действительно здорово сыграли вратари, поэтому голов до буллитов и не было. Ребята молодцы, опять отработали на славу», – подчернкул специалист.

При этом особенно Воробьеву понравился второй период. Он отметил, что оба соперника создавали опасные ситуации, и добавил: «Сейчас такие вторые периоды, что все меняются на атаке и держат шайбы, играют до момента, пытаются забить на уставшем сопернике».

Ранее успешную игру вратарей отметил и наставник проигравшего «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

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