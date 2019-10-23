Врач «Рубина» заявил о положительной динамике у потерявшего два литра крови игрока

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Защитник молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин, потерявший два литра крови из-за внутреннего кровотечения, стал чувствовать себя немного лучше.



«Состояние пока средней тяжести, лечение продолжается, идут перевязки. Но он стал активнее, чаще встает на ноги», — прокомментировал текущую ситуацию врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров.

Также, по словам врача, рядом с игроком все время находятся родители.



Напомним, что игрок молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию в пятницу вечером 18 октября, уже после окончания матча молодежного первенства против «Спартака». Во время игры футболист получил удар коленом в бок, что привело к внутреннему кровоизлиянию, потере двух литров крови и операции в неотложке на трассе в «Домодедово».

В понедельник, 21 октября, Фомин был переведен из реанимации в хирургическое отделение Домодедовской центральной городской больницы.





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