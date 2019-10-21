Игрок «молодежки» «Рубина» Вячеслав Фомин переведен из реанимации в хирургическое отделение

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Футболист молодежного состава «Рубина» Вячеслав Фомин переведен из реанимации в хирургическое отделение Домодедовской центральной городской больницы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе казанского клуба.



Это означает, что в ситуации с травмой игрока, полученной 18 октября в матче молодежного первенства между «Спартаком» и «Рубином», наметилась положительная динамика.



«Славу перевели в хирургическое отделение из реанимации, где он провел более двух суток. Статус его состояния изменен со "стабильно тяжелого" на "средней тяжести". Сейчас он в палате в отделении хирургии, родители рядом, курируют лечение заведующий отделением Фильчаков Антон Сергеевич и главный врач Осипов Андрей Анатольевич. Предположительно, дней десять будут перевязки, капельницы, коррекция гемоглобина», - заявил врач молодежной команды Ильшат Хабиров.



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