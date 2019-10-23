Полгода исправительных работ получил казанец, бросивший дочку на обочине дороги

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Казани поставили точку в нашумевшем деле о брошенной на обочине дороги годовалой малышке. Сегодня мировой суд Советского района Казани признал отца девочки, 28-летнего Ивана Дмитриева виновным и назначил ему наказание в виде полугода исправительных работ.

Родители девочки просили суд прекратить уголовное дело за примирением сторон. По словам матери малышки, Иван – хороший отец и не заслуживает наказания.

«Иван безумно любит дочку. Он не смог бы причинить ей вред», – сказала жена подсудимого Анжелика Дмитриева.

Тем не менее прокурор попросила суд наказать Дмитриева и отправить его на исправительные работы.

Сегодня суд принял сторону обвинения и отправил нерадивого отца на исправительные работы сроком на полгода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 25 июля на улице Назипа Жиганова прохожие нашли на обочине дороги брошенную годовалую девочку.

Прибывшие на место полицейские передали малышку медикам. Позже удалось установить ее родителей. 28-летний отец рассказал, что высадил ребенка после ссоры с женой. Он надеялся, что супруга заберет дочку, но она ушла по своим делам.

После случившегося родители были привлечены к административной ответственности, а в отношении отца возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

14 октября отец девочки предстал перед судом.



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