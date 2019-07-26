(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани после ссоры родители оставили годовалую дочку на обочине дороги и разошлись по своим делам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«25 июля в дежурную часть отдела полиции "Гвардейский" поступило сообщение от 34-летней жительницы Казани. Она пояснила, что на улице Назипа Жиганова, возле ипподрома на проезжей части сидит малолетний ребенок, родителей рядом нет», – рассказали в пресс-службе управления.

Прибывшие на место полицейские нашли малышку на дороге и, осмотрев ее, передали медикам.

Родителей девочки также удалось установить. Как пояснил 28-летний отец ребенка, между ним и супругой произошла ссора. Он посадил дочку на обочину дороги и был уверен, что жена заберет ее и пойдет домой. Тем не менее, женщина оставила малышку и ушла по своим делам.

По данному факту инспектором по делам несовершеннолетних в отношении родителей ребенка составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Все материалы проверки будут переданы следователям.



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