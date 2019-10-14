Бросивший годовалую дочь на обочине дороги казанец предстал перед судом

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Мировой суд Советского района Казани начал рассматривать громкую историю, которая летом потрясла всю Казань – 28-летний Иван Дмитриев высадил свою годовалую дочь на обочину дороги и уехал. Мужчину обвиняют в оставлении в опасности.

«25 июля после ссоры со своей супругой мужчина взял годовалую дочь и увез на своем автомобиле. Он высадил ребенка на обочине дороги на улице Назипа Жиганова, после чего сфотографировал и отправил фотографию своей жене, однако она не придала снимку значения. Вскоре ребенок был обнаружен случайными прохожими, которые вызвали полицию», – рассказала помощник прокурора Советского района Казани Аида Шайдуллина.

По словам прокурора, ссора между супругами произошла дома. Муж и жена подозревали друг друга в изменах, из-за чего начался скандал.

Теперь мужчине грозит лишение свободы до одного года. Перед началом судебного заседания выяснилось, что супруги хотят пойти на перемирие.

На судебное заседание пара приехала вместе. С журналистами общаться они отказались. Так как оба не были вовремя оповещены о начале судебного заседания, процесс перенесли на другой день.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 июля на улице Назипа Жиганова случайные прохожие нашли на обочине дороги годовалого ребенка и вызвали полицию.

Вскоре полицейские нашли родителей девочки. Отец ребенка рассказал полицейским, что поссорился с женой. Он посадил дочку на обочину дороги и был уверен, что супруга заберет ее и пойдет домой, однако та этого не сделала.

В отношении родителей ребенка было заведено административное дело по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».



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