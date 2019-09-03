Относительно теплая погода сохранится в Татарстане до конца недели

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). До конца недели в Татарстане сохранится относительно теплая погода. Это следует из предварительного прогноза республиканских синоптиков.

В ночь на среду, 23 октября, существенные осадки маловероятны. Впрочем, днем кое-где пройдут слабые дожди. В светлое время суток температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла.

На следующий день, 24-го числа, на республику начнет влиять северная периферия антициклона. Существенных осадков не ожидается, а «температурный фон останется высоким». Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов выше нуля, днем же воздух прогреется до +8, +13 градусов.

В дальнейшем до конца недели, отмечают метеорологи, «по предварительному прогнозу Гидрометцентра, сохранится теплая погода, преимущественно без осадков». В темное время суток столбики термометров не будут опускаться ниже +2 градусов, днем температура воздуха будет составлять от 9 до 14 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ближайшие дни ощутимо похолодает на севере Поволжья – в Нижегородской и Кировской областях.

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