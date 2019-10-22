В Гидрометцентре России предупредили о скором похолодании

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). На смену установившейся на большей части европейской территории России теплой погоде идет похолодание. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

Так, завтра, 23 октября, в регионах Центральной России «днем 11–16 градусов, возможен небольшой дождь». В четверг же, 24-го числа, и в последующие дни до конца недели температура воздуха в дневные часы составит от +9 до +14 градусов. Примерно такая же погода установится и в Московском регионе, отметила синоптик.

А вот на севере Поволжья, в Нижегородской и Кировской областях, с середины недели дневная температура воздуха составит всего от 4 до 9 градусов тепла. По словам собеседницы издания, местами при этом будут идти, а «в ночные часы в среду возможен дождь с мокрым снегом».

В Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области, впрочем, небольшое похолодание придет только в четверг: в этих регионах воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.

Причиной изменения погоды станут атмосферные фронты циклонов, которые вытесняют принесший ранее аномальное тепло антициклон, о котором сообщало ИА «Татар-информ».

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