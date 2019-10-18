После прохладных выходных циклон вновь принесет тепло в Татарстан

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Благодаря новому циклону с начала следующей недели в Татарстан вновь придет потепление. Это следует из предварительного прогноза республиканских синоптиков, распространенного Гидрометцентром РТ.

В воскресенье, 20 октября, на территории региона по-прежнему будет господствовать принесший похолодание антициклон без существенных осадков. Ночью возможны заморозки до 3 градусов мороза, днем температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла.

Впрочем, уже в понедельник, 21-го числа, антициклон окажется вытеснен «очередным теплым фронтом северо-западного циклона». Местами пройдут небольшие дожди. В ночные часы столбики термометров опустятся до 2 градусов выше нуля, в дневные потеплеет до +9, +14 градусов.

На следующий день – во вторник, 22-го числа, в Татарстане сохранится теплая погода, временами вероятны дожди. В темное время суток похолодает до 3 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

«В среду, 23 октября, по предварительному прогнозу, сохранится теплая погода с осадками», – отметили в Гидрометцентре РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал об аномальном тепле, которое придет в Татарстан.

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