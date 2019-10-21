Посадивший экстренно борт в Подмосковье Дамир Юсупов выступит на форуме «Мост Москва – Татарстан»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Герой России Дамир Юсупов станет одним из спикеров V молодежного форума «Мост Москва – Татарстан». Мероприятие пройдет в Москве 9 ноября с участием Президента РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

По словам летчика, любовь к авиации у него была с самого детства. «Я себя видел только пилотом», – подчеркивал он, говоря о своем жизненном пути.

Имя командира экипажа Airbus A321 «Уральских авиалиний» вся страна узнала в этом году. Именно он посадил самолет с отказавшими двигателями и убранными шасси через несколько минут после взлета. Борт совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье утром 15 августа.

Находившиеся на борту следовавшего из Москвы в Симферополь самолета 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы благодаря Юсупову.

Герой России, долго добивавшийся права летать, расскажет на форуме, как оставаться верным своей мечте и где брать силы для преодоления трудностей на пути к достижению своей цели.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что известный ведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов также выступит на форуме «Мост Москва – Татарстан».

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