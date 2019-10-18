Ведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов станет спикером форума «Мост Москва – Татарстан»

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Ведущий программы «Новости» на «Первом канале» Максим Шарафутдинов станет одним из спикеров V молодежного форума «Мост Москва – Татарстан». Об этом сообщает Пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Событие состоится в Москве 9 ноября при участии Президента РТ Рустама Минниханова.



Максим Шарафутдинов известен всей стране. В эфир он впервые попал в 18 лет в качестве участника КВН. Через несколько лет уроженец Казани стал лицом «Первого канала».

Молодой человек был ведущим первого форума «Мост Москва – Татарстан», а в этом году он поделится с молодежью секретами своего успеха в качестве спикера.



По словам телевизионщика, его профессия требует обширных базовых знаний по всем направлениям.



«Иначе как можно рассказывать о вещах, о которых не имеешь понятия, многомиллионной аудитории, да еще в прямом эфире. Это как в профессиональном боксе: любая ошибка, любой просчет или оплошность – и ты в нокауте, после которого можно навсегда потерять доверие зрителя», – признается телеведущий.

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