Дебютант «Ак Барса» о первом голе за казанцев: «Счет говорит сам за себя»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий Олег Ли сегодня провел первый матч в составе казанского «Ак Барса», завершившийся победой над «Автомобилистом» со счетом 6:1, и сразу же отметился первым голом. О впечатлениях игрока рассказывает клубная пресс-служба.

«Конечно, самые положительные эмоции – команда приняла здорово, спасибо партнерам по звену, что так все сделали в моменте с голом. На самом деле в пустые ворота грех было не попасть», – признал Олег.

По словам Ли, его впечатлила игра новой команды. «Видна система, тренерский подход – команда играет, работает. Счет на табло говорит сам за себя. Постараюсь подстроится. <...> Посмотрим, как пройдет сезон, будем стараться», – заверил он.

Ранее 28-летний Олег Ли выступал за петербургский СКА.

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