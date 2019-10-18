«Ак Барс» купил форварда в СКА

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» и питерский СКА оформили сделку. В Казань отправился нападающий Олег Ли, армейцы получают денежную компенсацию, информирует клубная пресс-служба питерских армейцев.

В нынешнем сезоне 28-летний Ли принял участие только в одном матче чемпионата КХЛ. Ранее Ли выступал в лиге за подмосковный «Атлант», владивостокский «Адмирал» и хабаровский «Амур».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов объяснил корреспонденту ИА «Татар-информ» причины покупки форварда СКА: «Олег Ли нам нужен. Он подходит по стилю хоккея, который предпочитает наша команда».

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