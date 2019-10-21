WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 октября 2019, 19:24

Спорт

Ожидаемый разгром: «Ак Барс» снова одолел «Автомобилист»

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Спорт

Ожидаемый разгром: «Ак Барс» снова одолел «Автомобилист»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Казанцы второй раз в сезоне взяли верх над уральцами, забросив три безответные шайбы в третьем периоде.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист» со счетом 6:1. Казанцы второй раз в сезоне взяли верх над уральцами, забросив три безответные шайбы в третьем периоде.

После досадного поражения позавчера в Уфе от самого принципиального соперника «Салавата Юлаева», дисквалификации форварда Михаила Фисенко за тычок форварда уфимцев Линуса Умарка, следующий матч в Екатеринбурге во всех отношениях представлялся очень важным.

Если казанцы за полтора месяца чемпионата проиграли четыре раза, то начавшие сезон с восьми побед подряд уральцы еще больше проиграли только за минувшие полторы недели. Поэтому обе команды вышли сегодня на лед в одинаково минорным настроением и с максимально боевым настроем.

В составе гостей отметим дебют нападающего Олега Ли, приобретенного на прошлой неделе у СКА, он заменил Артема Лукоянова. Кроме того в состав вернулся шведский защитник Микаэль Викстранд, пропустивший два последних матча. Что касается хозяев, место в их воротах впервые в чемпионате занял 21-летний Владислав Гросс. Его старший коллега, 31-летний чех Якуб Коварж травмирован. Также появился в составе хозяев сделавший себя имя в «Ак Барсе» в начале нынешнего века, откуда он перебрался в «Детройт Ред Уингс» легендарный 41-летний форвард Павел Дацюк, прозванный за великолепную игру в НХЛ «волшебником». В «Ак Барсе» Дацюк играл вместе с Данисом Зариповым и Дмитрием Квартальновым, нынешним наставником казанцев.

Как скоро выяснилось, лучше к игре подготовились казанцы. Прошло всего четыре минуты, как шайба влетела в ворота «Автомобилиста». Ли забросил свою шайбу в первом же матче за казанцев, его тройка так ловко разыграла шайбу, что не забить Олегу было сложно, он и не промахнулся с пятачка, 0:1. Еще через четыре минуты отличился капитан гостей Зарипов, запомнившийся в Уфе эффектной дракой с Умарком. Данис убежал со Станиславом Галиевым на одного защитника. Все ждали привычной передачи, а Зарипов неожиданно бросил и попал точно в «домик», между щитков Гросса, 0:2. Хозяева встрепенулись лишь в конце периода, который они по всем статьям проиграли.

Столь же лихо начали казанцы и второй период, но не забил из выгодной позиции Джастин Азеведо, и сработал закон обратной связи: не забиваешь — забивают тебе. Сольный рейд мощного защитника хозяев, рост 202 сантиметра, вес 115 килограммов, Никиты Трямкина, 1:2. Команды успели отыграть в периоде 52 секунды. Азеведо свой шанс все же реализовал, замкнув в касание великолепную передачу Викстранда, 1:3. Игра же в целом выровнялась. А период снова остался за гостями.

Третий период начался с активных атак уральцев, на полминуты получивших преимущество в двух игроков. Гости отбились, а хозяева продолжили по инерции атаковать. Атаковали, атаковали и пропустили четвертую шайбу после скоростной контратаки, в цель попал Эмиль Галимов, 1:4. После этого уральцы «развалились», пропустив еще две шайбы. Сначала отличился Станислав Галиев, а точку в матче в большинстве эффектным броском с колена поставил Викстранд. Лишнего гости ударно реализовали всего за 11 секунд. Замена вратаря у «Автомобилиста», Максим Ледер становится на место оплошавшего Гросса, 1:6.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3). Шайбы забросили: Трямкин (21) — Ли (5), Зарипов (9), Азеведо (27), Э.Галимов (48), Галиев (54), Викстранд (56) . Штраф: 10-10.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Яруллин — Викстранд, Азеведо — Кормье — Петров; Юдин — Лямкин, Галиев — А.Галимов — Зарипов; Педан — Хенкель, Ли — Основин — Воронков; Журавлёв, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин; Глухов. 

После 19 матчей в активе казанцев стало 31 очко, первое место на «Востоке». В следующем туре 23 октября в Магнитогорске «Ак Барс» сыграет с «Металлургом».

 

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