Форвард «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Форварда казанского «Ак Барса» Михаила Фисенко дисквалифицировали на один матч. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Причиной отстранения нападающего стал удар клюшкой, нанесенный форварду уфимского «Салавата Юлаева» Линусу Умарку. В той встрече казанцы проиграли со счетом 3:1.

«Наложить <...> наказание по п.1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Колющий удар клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении КХЛ.

Таким образом, сегодня Фисенко не сможет принять участие в гостевой встрече с уральским «Автомобилистом», которая пройдет в Екатеринбурге, отмечает пресс-служба «Ак Барса».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.