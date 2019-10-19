Драка с участием Даниса Зарипова и чак-чак победителю: «Зелёное дерби» осталось за Уфой

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» потерпел поражение, проиграв в гостях «Салавату Юлаеву». Поединок в Уфе завершился со счетом 3:1.

Как за пару часов до игры объявила пресс-служба «Ак Барса», теперь все матчи «Зелёного дерби» будут проходить не только за два очка, но и за сладкий приз — чак-чак. Трофей так и назвали — Чак-чак Cup. И первым его обладателем стали хоккеисты казанского клуба.

Перед игрой тренерский штаб внёс довольно много изменений в составе: во втором звене вместо привычного сочетания Станислав Галиев — Артем Галимов — Данис Зарипов с ветераном клуба сыграли Дмитрий Воронков и Артем Михеев. Также в основной состав попал Максим Марушев.

Визуально первый период лучше провели хозяева площадки, у них было больше осмысленных атак, которые не завершались взятием ворот только благодаря мастерству голкипера Адама Рейдеборна и неточности нападающих «Салавата». О преимуществе уфимцев говорят и цифры — 25 бросков и 19 из них в створ против 20 бросков (9 из них в створ) казанцев.

Если речь зашла о цифрах, то нельзя не отметить очередное достижение Даниса Зарипова — игра против «Салавата Юлаева» стала 700-й в КХЛ для нападающего. Зарипов стал четвёртым хоккеистом лиги, достигшим этой отметки, ранее до неё добирались Сергей Мозякин, Михаил Бирюков и Денис Кокарев. Ещё один юбиляр вечера — Альберт Яруллин, который проводил 300-й матч за «Ак Барс».

Начало второго периода для казанцев стало не самым удачным: практически сразу же после вбрасывания Линус Умарк получил шайбу в чужой зоне и отлично бросил в ближний угол. Рейдеборн был бессилен.

Середина периода вышла максимально эмоцональной: сначала Воронков сцепился с Майоровым, потом в дело вступил капитан казанцев — Данис Зарипов сошёлся в поединке с Умарком и вышел из него победителем. Как отметили в Twitter’е «Ак Барса»: «Воронков победил по очкам, а Зарипов − вчистую». Тем не менее, на скамейку штрафников отправились оба, а также Михаил Фисенко, помогавший в урегулировании конфликта.

Во время игры четыре на четыре (игроков соперника также наказали малым штрафом) казанцы смогли сравнять счет — Ткачев поборолся за шайбу в углу площадки и выкатил ее на одинокого Альберта Яруллина. Тот бросил в дальнюю девятку и не промахнулся. Тем не менее, недолго радовались казанские болельщики, довольно быстро защитник «Салавата» Евгений Лисовец восстановил статус-кво.

В третьем периоде положение сил не изменилось. На последней минуте «Ак Барс» снял вратаря, но это команде не помогло, принесло только третью пропущенную шайбу. Поражение в первом в сезоне «Зелёном дерби» и Чак-чак Cup достаётся «Салавату».

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