«Татарча диктант» в Елабуге написали на трех площадках

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В субботу, 19 октября, несколько сотен жителей Елабужского района РТ проверили свое знание татарского языка, написав «Татарский диктант». Об этом пишет газета «Новая Кама».

В Елабуге образовательная акция состоялась на трех площадках. Одной из них стал Елабужский институт КФУ, где участие в акции приняли свыше 90 студентов, школьников и их родителей, а также пенсионеры и работники организаций города. Пришедшие написали отрывок из произведения Роберта Миннулина «Мин кулыма китап алам».





Преподаватели кафедры татарской филологии Елабужского института КФУ отметили, что участники с диктантом справились на «отлично». Самые первые проверенные тексты оказались без единой ошибки. Результаты потом можно будет узнать на сайте www.diktant.tatar



Акция «Татарча диктант» проводится с 2016 года, а в Елабуге это мероприятие насчитывает пока два года. Диктант по татарскому языку прошел по всему миру. В этом году к образовательной акции присоединилась Швеция, а число городов-участников в Казахстане стало рекордным, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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