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Татар-информ

20 октября 2019, 16:12

Наука и образование

«Татарча диктант» в Елабуге написали на трех площадках

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Наука и образование

«Татарча диктант» в Елабуге написали на трех площадках

Фото: elabuga-rt.ru

Участники акции написали отрывок из произведения Роберта Миннулина «Мин кулыма китап алам».

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В субботу, 19 октября, несколько сотен жителей Елабужского района РТ проверили свое знание татарского языка, написав «Татарский диктант». Об этом пишет газета «Новая Кама».

В Елабуге образовательная акция состоялась на трех площадках. Одной из них стал Елабужский институт КФУ, где участие в акции приняли свыше 90 студентов, школьников и их родителей, а также пенсионеры и работники организаций города. Пришедшие написали отрывок из произведения Роберта Миннулина «Мин кулыма китап алам».

Преподаватели кафедры татарской филологии Елабужского института КФУ отметили, что участники с диктантом справились на «отлично». Самые первые проверенные тексты оказались без единой ошибки. Результаты потом можно будет узнать на сайте www.diktant.tatar

Акция «Татарча диктант» проводится с 2016 года, а в Елабуге это мероприятие насчитывает пока два года. Диктант по татарскому языку прошел по всему миру. В этом году к образовательной акции присоединилась Швеция, а число городов-участников в Казахстане стало рекордным, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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