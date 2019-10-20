Рекордное число регионов Казахстана присоединилось к акции «Татарча диктант»

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Рекордное число городов Казахстана, 11, приняло в этом году участие во Всемирной образовательной акции «Татарча диктант». Об этом сообщает медиацентр Казахстанского конгресса татар и башкир.

Диктант на татарском языке написали жители столицы страны – Нур-Султана, а также обитатели Алматы, Актобе, Караганды, Кокшетау, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Семея, Уральска и Шымкента.

Наиболее активными оказались жители Актобе и Семея: если в Актобе участниками акции стали 44 человека, то на трех площадках в Семее диктант на родном языке написали 82 человека. В этом большая заслуга руководителей местных центров – Камили Исмаиловой и Эльвиры Хабибуллиной.

В каждом городе была продемонстрирована преемственность поколений. Если в Уральске Нурия Хайруллина пришла на диктант со своими внучками Элиной и Софьей, то в Семее сразу три поколения семьи Вахитовых приняли участие в акции – Надия Хасанова, ее дочь Альфия Рафаэльевна и внучка Ильнара.

Сразу три сестры Сибгатуллины, Гузаль, Регина и Рената, писали диктант в Шымкенте, при этом семилетние близняшки Регина и Рената оказались и самыми юными участницами диктанта в Казахстане. Самой старшей по стране среди писавших диктант стала 90-летняя Найля Абдукаримова из Алматы.

По традиции текст диктанта зачитывали наиболее известные среди местной татарской общественности представители разных сфер деятельности или преподаватели воскресных школ. Координатором проекта по Казахстану в этому году стал Татарский культурный и образовательный центр «Дуслык» Нур-Султана.

«Нашей задачей было своим активным участием в данной всемирной акции поддержать свой родной язык, повысить интерес молодого поколения к татарскому языку, и с этой задачей руководители наших этнокультурных центров успешно справились!» – подытожил результаты руководитель Казахстанского конгресса татар и башкир Тауфик Каримов.

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