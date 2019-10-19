Жители Швеции присоединились к акции «Татарча диктант»

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Сегодня в столице Королевства Швеции, в Стокгольме, состоялась образовательная акция «Татарча диктант», сообщается на сайте ВКТ.





Текст для участников прочитала руководитель культурного центра европейских татар Швеции Айна Зеттерлунд.

«Мероприятие прошло очень хорошо, дружно, даже сентиментально», — отметила Айна Зеттерлунд.





Самым старшим участником стала Тутиягуль Мигранова, самым младшим — Асия Хамидуллина. Многие из написавших диктант были одеты в национальную одежду.



Мероприятие организовали татарские предприниматели – Исмагил Шангареев и Радик Фанильсон.



«Татарский диктант» проводится с 2016 года. В 2018 году в акции приняли участие более 15 тысяч человек из 28 стран, более 40 регионов России, всех районов Татарстана и Казани.

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