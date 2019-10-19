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Татар-информ

19 октября 2019, 13:44

Общество

В Татарстане реализуется первый этап внедрения бонусной системы в учреждения культуры

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Общество

В Татарстане реализуется первый этап внедрения бонусной системы в учреждения культуры

Минкультуры РТ приступил к выполнению задач, определенных в ходе публичного голосования по формированию целей министерств социального блока.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В рамках задачи, сформированной в ходе публичного голосования по определению приоритетных целей министерств социального блока, в учреждениях культуры Татарстана проходит первый этап внедрения семейных абонементов, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ. 

В настоящий момент бонусная система действует в Казанском Татарском государственном ТЮЗе имени Г. Кариева, Казанском государственном театре юного зрителя, Татарском государственном театре кукол «Экият». Условия приобретения семейных абонементов необходимо уточнять в кассах самих учреждений культуры. 

Также одной из ключевых задач стало увеличение уровня посещаемости музеев детьми школьного возраста. Для этого с 1 июня организовано бесплатное индивидуальное посещение государственных музеев и музеев-заповедников республики лицами, не достигшими 18 лет. Кроме того, первый вторник каждого месяца установлен бесплатным днем посещения для всех категорий граждан.

В прошлом году в РТ был запущен пилотный проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти РТ на 2019 год и общественному контролю за их исполнением. В нем участвуют министерства социального блока, включая Минздрав, Минобразования, Минкультуры и Минтруда РТ. 

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