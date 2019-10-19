До конца 2019 года в Казани и Альметьевске введут в эксплуатацию шесть детсадов

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Перед Министерством образования и науки РТ в этом году стоит задача увеличить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 44% до 55%, отмечает пресс-служба ведомства.

Данная задача является одним из приоритетов профильного ведомства в рамках проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти РТ на 2019 год.

Чтобы решить ее в Казани, Набережных Челнах и восьми районах введена в эксплуатацию 21 дошкольная образовательная организация на 4330 мест, включая 2230 мест для детей до 3 лет. Также до конца года в Казани и Альметьевске начнут работать шесть новых детских садов.

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