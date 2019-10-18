Для детских поликлиник РТ в 2019 году закупят более 120 единиц медицинских изделий

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Чтобы повысить обеспеченность детских поликлиник РТ оборудованием с 5 до 20 процентов, в 2019 году закупят 123 единиц медицинских изделий, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Данная задача является одним из приоритетов профильного ведомства в рамках проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти РТ на 2019 год. Оборудование будет закуплено для 30 детских поликлиник и поликлинических отделений, находящихся в Казани, Набережных Челнах и восьми районах республики.

Также ключевыми задачами, стоящими перед Минздравом РТ, являются снижение срока ожидания врача-специалиста при оказании амбулаторной помощи и задачи по повышению удовлетворенности населения качеством медицинских услуг. В Минздраве РТ считают, что решить данные проблемы можно, перейдя на новую модель медицинской организации — «Бережливая поликлиника». До 2024 года планируется поэтапно внедрить ее в 103 медицинских учреждениях.

Кроме того, для проведения комплексной диспансеризации жителей удаленных населенных пунктов в этом году были закуплены четыре мобильных комплекса. Выезды уже осуществлены в шесть районов.

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