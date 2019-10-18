Признанный банкротом Казанский завод синтетического каучука выплатил часть долгов по зарплате

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Казанский завод синтетического каучука частично погасил задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«<…> ОАО “КЗСК“ (г. Казань, Приволжский район) выплатило 3 млн 314,0 тыс. рублей 570 работникам», – отмечается в сообщении ведомства.

Весной предприятие, погашая долги по зарплате, перечислило сотрудникам почти 4,9 млн рублей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Казанский завод синтетического каучука – единственный в России производитель полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков и ряда другой продукции, в том числе и для гособоронзаказа.

Арбитражный суд Татарстана признал КЗСК банкротом. Несмотря на это, предприятие удалось сохранить, на нем предполагается возобновить производство.

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