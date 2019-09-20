Минпромторг РТ: На Казанском заводе синтетического каучука возобновится производство

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). На Казанском заводе синтетического каучука (КЗСК) восстановят производство, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

«В рамках достигнутой договоренности о привлечении стратегического партнера — холдинга „Промышленные технологии“ (потребителя продукции КЗСК, обладающего опытом в производстве и поставках продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса) — 20 сентября с одним из предприятий холдинга был подписан договор, предусматривающий восстановление деятельности КЗСК в условиях конкурсного производства», — сообщили в пресс-службе министерства.

КЗСК — единственный в России производитель полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков и ряда другой продукции, в том числе и для гособоронзаказа. Ранее Арбитражный суд Татарстана признал Казанский завод синтетического каучука банкротом.

Однако Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с основным кредитором предприя ГК «ВЭБ.РФ», Минпромторгом России и конкурсным управляющим удалось сохранить деятельность на предприятии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.