Казанский завод синтетического каучука выплатил почти 5 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Казанский завод синтетического каучука частично погасил задолженность по заработной плате перед своими работниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности ОАО «КЗСК» перечислило 386 сотрудникам 4 млн 892 тыс. рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ вместе с другими структурами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда, подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сотрудникам компании «Татфлот» выплатили 109 млн рублей долгов по зарплате.

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