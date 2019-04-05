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Татар-информ

18 октября 2019, 16:28

Здоровье и среда

Дождь и мокрый снег вновь ожидаются в Татарстане

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Здоровье и среда

Дождь и мокрый снег вновь ожидаются в Татарстане

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Осадки будут идти преимущественно ночью, днем они возможны лишь местами.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В ночь на субботу, 19 октября, на территории Татарстана вновь ожидаются небольшие дожди, местами – с мокрым снегом, информирует Гидрометцентр РТ.

При этом в светлое время суток на большей части региона, за исключением южных районов, дожди прекратятся.

Из прогноза татарстанских синоптиков следует, что причиной изменения погодных условий станет «распространение на территорию республики антициклона северного происхождения».

Антициклон также вызовет существенное понижение температурного фона. В ночные часы столбики термометров опустятся до нуля градусов, в дневное время воздух прогреется до +3, +8 градусов. Теплее всего будет на юге Татарстана, где и днем будут идти осадки. 

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