Аномальное тепло придет в Татарстан с начала следующей недели

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Аномальное потепление придет в Татарстан в начале следующей недели. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый, сославшись на прогноз Гидрометцентра России, отметил, что в ближайшие дни температурный фон будет снижаться. Так, завтра, 17 октября, температура воздуха в дневные часы составит не более +9 градусов, временами будут идти дожди.

Кратковременные дожди вероятны и в пятницу, 18 октября. Температура воздуха днем не превысит 8 градусов тепла. А в субботу, 19-го числа, воздух в светлое время суток прогреется всего до 5 градусов выше нуля.

Но уже в воскресенье начнется повышение температурного фона. «Южные потоки принесут теплый воздух: днем столбики термометров поднимутся до отметки +9 градусов, ночью – +8. Еще теплее, согласно прогнозу, будет в предстоящий понедельник – плюс 13 и плюс 10 соответственно, что аномально», – пояснил профессор КФУ.

Пока же, по словам Переведенцева, среднесуточная температура воздуха в Казани несколько ниже нормы – 3-3,5 градуса тепла вместо 4,8 градуса. Сегодня утром столбики термометров в столице Татарстана опустились до +2,8 градуса. К тому же, согласно данным метеостанции Казанского университета, с начала октября в городе уже выпала большая часть месячной нормы осадков – 40 мм из 48 мм.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Гидрометцентр РФ пообещал жителям Европейской России необычно теплый ноябрь.

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