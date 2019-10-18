Рустам Минниханов поделился новым роликом проекта на татарском языке «Азбука важных слов»

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram поделился очередным роликом направленного на популяризацию татарского языка образовательного проекта «Азбука важных слов» («Мөһим Сүзләр Әлифбасы»).

В шестом по счету ролике в роли учителей выступили «Миссис Globe 2019» Алиса Тулынина, народный артист Татарстана Искандер Хайруллин, заслуженная артистка РТ Айгуль Бариева и форвард баскетбольного клуба УНИКС Хаукур Палссон.

Гости проекта перевели с татарского языка слова «отец» и «мать», «человек», «единство» и «сила», а также привели примеры их использования в речи.

Ранее в «Азбуке важных слов» приняли участие Данис Зарипов, Эльмира Калимуллина, Максим Шарафутдинов, Наталья Быстрова и другие известные в разных областях люди.

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