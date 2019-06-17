Звезды Татарстана научат всех татарскому языку на проекте «Азбука Важных Слов»

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Сети появилось второе видео образовательного проекта «Азбука Важных Слов», в рамках которого звезды эстрады, спорта, Интернета и телевидения знакомят зрителя с татарскими словами.

Участниками второго выпуска стали капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, актриса, телеведущая, театральный режиссер и продюсер Диана Сафарова, актер команды-участницы Высшей Лиги КВН 2019 года «Сборная Татнефти» Константин Бутусов и ведущая телеканала «Татарстан — Новый Век» Айзиля Батырханова.

Знаменитые гости знакомят зрителей с такими словами на татарском языке, как «алга», «бәхет», «шатлык», «тел» и их переводом на русский, а также приводят разговорный пример использования этих слов.

«„Азбука Важных Слов“ — проект, посвященный красоте татарского языка и его значимости в культуре нашей многонациональной страны. „Алга“, „матурлык“, „бәхет“ — эти и многие другие татарские слова на слуху у всей России, и главная цель „Азбуки“ состоит в том, чтобы таких слов стало как можно больше, а люди могли свободно использовать их в повседневной жизни», — говорится в описании канала «Азбука Важных Слов» на YouTube.

Гостями первого выпуска проекта стали заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно, татарский блогер Ринат Галиахметов и актриса театра им. К.Тинчурина Резеда Саляхова.

Оба ролика уже опубликовал в своих соцсетях Президент РТ Рустам Минниханов.

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