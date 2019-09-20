Проект на татарском языке «Азбука важных слов» выпустил новое видео

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Образовательный проект «Азбука важных слов» («Мөһим Сүзләр Әлифбасы») опубликовал на YouTube новый ролик, на котором известные личности Татарстана учат зрителей татарским словам и выражениям.

В пятом по счету выпуске в роли учителей выступили телеведущие Максим Шарафутдинов и Елена Кузнецова, сценарист Мансур Гилязов и чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Быстрова.

Гости проекта перевели с татарского языка слова «дом», «мир», «время» и «здоровье», а также привели примеры их использования в речи.

Ранее в проекте приняли участие Данис Зарипов, Эльмира Калимуллина, Лэйна, Ильназ Сафиуллин и другие.

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