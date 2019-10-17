Минтруд РТ: На каждого безработного Татарстана по-прежнему приходится более четырех вакансий

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). На одного безработного в Татарстане по-прежнему приходится более четырех вакансий. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

При этом на 16 октября в службах занятости республики в качестве оставшихся без работы числились 10 тыс. 638 человек – на 95 меньше, чем за неделю до этого. Уровень регистрируемой безработицы в регионе равен 0,52 % от общей численности рабочей силы.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения республики, равна 47 тыс. 942 вакансиям. За отчетную неделю работодатели предложили 3420 вакантных рабочих мест», – пояснили в министерстве.

За минувшую безработными признаны 618 татарстанцев. Из них ранее официально работали 545 человек. 55 жителей республики оказались без работы из-за ликвидации их организаций либо сокращения численности или штата работников.

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