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Татар-информ

9 октября 2019, 22:46

ОбществоЗдоровье и среда

В пяти моногородах Татарстана за неделю число безработных выросло до 2910 человек

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ОбществоЗдоровье и среда

В пяти моногородах Татарстана за неделю число безработных выросло до 2910 человек

В Зеленодольске число безработных сократилось на 22 человека, а в Менделеевске ситуация на рынке труда не изменилась.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). За неделю на учете в службах занятости пяти моногородов Татарстана увеличилось число безработных, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

На этой неделе увеличилось число безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске, Камских Полянах и Чистополе. Всего на сегодняшний день на учете в центрах занятости населения этих городов состоят 2910 человек, сказано в сообщении.

В Зеленодольске за семь дней число безработных сократилось до 531 человека, что на 22 безработного меньше, чем неделей ранее. В Менделеевске за указанный период ситуация на рынке труда не изменилась, на учете в центре занятости населения там состоят 56 человек.
 

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