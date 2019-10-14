В этом году OZON откроет в Казани пункт приема продукции самозанятых

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В 2019 году маркетплейс OZON начнет принимать в Казани продукцию от самозанятых. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра экономики Республики Татарстан — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

«Очень важно, чтобы появились пункты приема продукции. OZON определил такую точку у нас в Казани, мы ожидаем, что в скором будущем они ее откроют. Это будет пункт приема заказов, где самозанятые могут сдать свою продукцию и получить там консультацию, как продавать на таких площадках, как преподнести свой продукт в электронном виде на маркетплейсе», — сообщил Сибгатуллин.

По его словам, совокупность информирования самозанятых о новых возможностях, обучения и создания точек приема заказов и логистических центров формирует экосистему онлайн-торговли, где самозанятым будет комфортно продавать свою продукцию.

Помещение для пункта приема пока подбирается, отметил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новый логистический центр OZON в Татарстане откроется в ТОСЭР «Зеленодольск» в середине 2020 года, а в октябре этого года появится сортировочный центр маркетплейса в Казани.

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