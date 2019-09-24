В октябре в Казани откроется сортировочный центр OZON

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Сортировочный центр OZON откроется в Казани в конце октября. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель OZON в Республике Татарстан и регионе Поволжье Рустем Касимов.

«Сортировочный центр в Казани запустится в конце октября, чтобы не только покрыть нужды города, но и наладить работу с селлерами», — отметил Касимов.

По его словам, сортировочный центр будет сортировать посылки для отправки в другие города республики. Если объемы заказов в других районах РТ будут превышать возможности текущего сортировочного центра, то компания откроет новые центры сортировки.

«Самое выгодное положение для Закамской зоны — это Набережные Челны. Наверняка следующим нашим шагом будет сортировочный центр в Набережных Челнах, который позволит организовать сортировку по всему юго-востоку Татарстана. Все будет поэтапно и по необходимости», — подчеркнул Касимов.

В середине будущего года компания откроет большой логистический центр в Зеленодольском районе РТ. Первая очередь будет состоять из площади в 20 тыс. квадратных метров, вторая — еще из 20 тысяч, напомнил представитель OZON.

В настоящее время по всей России открыт 21 сортировочный центр компании, планируется к открытию еще 75, в том числе и в Казани. Это делается, чтобы сократить скорость доставки потребителям, рассказал вице-президент OZON по логистике Андрей Павлович.

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