Логоцентр OZON откроется в Татарстане в середине 2020 года

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Новый логистический центр OZON в Татарстане откроется в ТОСЭР «Зеленодольск» в середине 2020 года. Об этом стало известно на бизнес-завтраке при участии компании OZON, Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ.

«Мы начинаем строительство производственно-складского комплекса в Зеленодольском районе. В середине следующего года мы уже должны будем запускаться», — ответил вице-президент OZON по логистике Андрей Павлович.

По словам министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева, предварительно объект создаст около 2 тыс. рабочих мест. Кроме того, он выразил надежду, что в частности благодаря приходу компании доля электронной коммерции в республике обгонит среднероссийские показатели.

Соглашение о сотрудничестве РТ с Группой компаний OZON (ООО «Интернет Решения») было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме — 2019. Подписи под документом поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор группы компаний OZON Александр Шульгин.

Договор предполагает реализацию мероприятий по развитию интернет-торговли в Татарстане, а также строительство логистического центра на территории промплощадки «Зеленодольск», оснащение учреждений республики почтоматами и пунктами выдачи заказов. Распределительный центр интернет-ретейлера обойдется компании в 1 млрд рублей.

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