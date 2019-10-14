В процессе капремонта газон «Казань Арены» уменьшится

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). На стадионе «Казань Арена» началась капитальная реконструкция газона. Подрядчиком выступает компания «Спортико», специалисты которой готовили футбольное поле к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Первый этап полномасштабной реконструкции стартовал еще в конце сентября. Строители и агрономы ждали, когда на «Казань Арене» разберут и увезут все конструкции, которые использовались для проведения церемоний открытия и закрытия чемпионата WorldSkills 2019.

Сначала с поля «Казань Арены» был снят футбольный газон, который пришел в негодность из-за проведенных на нем церемоний. Далее специалисты «Спортико» демонтировали системы подогрева. Были убраны примерно 30 км труб, которые будут заменены на новые. Эту систему ставила еще компания «Бамард» – изначальный подрядчик по футбольному полю «Казань Арены». Также будет заменена система полива. Системы вакуума и аэрации газона, входящие в состав конструкции футбольного поля, трогать не будут.

Ожидается, что в ноябре начнется прошивка газона. По сведениям ИА «Татар-информ», ее проведут специалисты бельгийской Grassmaster (входит в голландскую группу компаний Desso). Именно Desso уже прошивала предыдущую версию футбольного поля «Казань Арены» при подготовке к играм Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.





Прошивка поля займет от десяти до 14 дней. После этого газон будет готов для посева травы. А вот когда его производить, в конце года (что проблематично в плане ухода в зимний период) или весной, – это вопрос, ответ на который пока не очевиден.

Парадоксально, но даже в самом «Рубине» не владеют информацией, когда в итоге поле будет готово полностью. «Графика работы мы не знаем, вроде к концу года его должны успеть восстановить, вопрос, успеет ли взойти трава, будет ли поле готово к марту. Это определенные риски», – заявил сегодня исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба в комментарии для РИА «Новости».





По имеющейся у агентства информации из источников, близких к компании-подрядчику, по итогам всех работ общий размер поля с травяным покрытием должен немного уменьшиться. Раньше его размер был 115 х 78 метров. После реконструкции – ориентировочно 108 х 70 м. Разумеется, сам стандарт футбольного поля на «Казань Арене» не изменится. Разметка останется прежней, 105 х 68 метров, – это классический стандарт ФИФА на данный момент.

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