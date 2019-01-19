«Эфир» перестанет вещать в двух городах Татарстана

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). «Эфир» начнет сокращать аналоговое вещание в двух городах Татарстана, это связано с экономическими вопросами телеканала. Об этом «Татар-информ» рассказал заместитель министра цифрового развития России Алексей Волин.

«Они продолжат аналоговое вещание до тех пор, пока они сами этого хотят. Мы только что общались с руководителем „Эфира“, и он сказал, что присутствие в аналоговом эфире „Эфир“ начинает сокращать. Они от двух городов сегодня отказались», — отметил Алексей Волин.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин уточнил, что отказ от вещания «Эфира» в двух городах Татарстана обусловлен экономическими вопросами телекомпании.

Также Волин пообещал продлить лицензию ТНВ и «Эфиру», если региональные телеканалы этого захотят.

Сегодня замглавы Минкомсвязи РФ и глава Минцифры РТ приняли участие в церемонии отключения аналогового и перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание федеральных программ. Переход позволит жителям республики смотреть двадцать каналов в высоком качестве. Церемония отключения прошла на казанской телевышке, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

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