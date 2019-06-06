«Аналог уходит на заслуженный отдых»: Татарстан перешел на цифровое телевещание

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Татарстан перешел на цифровое эфирное телевизионное вещание федеральных программ, которое позволит жителям республики смотреть двадцать каналов в высоком качестве. Церемония отключения аналогового телевещания прошла сегодня на казанской телевышке.

В мероприятии приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и руководитель филиала РТРС в Татарстане Владимир Якимов.

Рычаги микшера аналога были перемещены в режим «Выключено». «“Аналог“ в Татарстане полностью отработал и уходит на заслуженный отдых», – отметил Алексей Волин.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах появится информационный ролик о необходимости перехода на прием цифрового телевидения с объяснением, что делать и куда звонить. Заставка будет передаваться в течение недели.

Сегодня в России проходит четвертая и последняя волна перехода с «аналога» на «цифру». Помимо Татарстана, она коснулась 21 региона РФ.

«Мы выходим на финишную прямую, когда в хорошем качестве популярные телеканалы станут бесплатно доступны любому жителю республики. Это историческое событие в жизни нашей страны», – заявил глава Минцифры РТ.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Казанский телецентр распространяет цифровой сигнал на 486 населенных пунктов, где проживают более 1,3 млн татарстанцев.

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