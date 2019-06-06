Замминистра цифрового развития РФ продлит аналоговую лицензию «Эфиру» и ТНВ, если они этого захотят

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что продлит лицензию эфирного вещания татарстанских каналов «Эфир» и ТНВ, если они сами этого захотят. Об этом он рассказал корреспонденту «Татар-информ».

«Мы продлим лицензию , если они попадут на продление. Это, опять-таки, наш подход. Мы не будем ухудшать условия для эфирных каналов, не попавших в мультиплекс, в случае, если у них будет желание и готовность продолжать свое эфирное вещание», — отметил Алексей Волин.

14 октября Татарстан перешел на цифровое эфирное телевизионное вещание федеральных программ, которое позволит жителям республики смотреть двадцать каналов в высоком качестве. Церемония отключения прошла на казанской телевышке. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Переход на цифровое телевещание также высвободил частоты, которые в дальнейшем можно использовать для сотовой связи и других задач. Техническая возможность получения цифрового сигнала есть у 99,3% татарстанских домохозяйств.

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